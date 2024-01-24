ميدو: اتحاد الكرة يعامل محمد صلاح كأنه لاعب في أسمنت أبو عبيد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق انتقادًا كبيرًا لمسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، مُشيرًا إلى أن معظمهم يركز على مجاملة الأندية فقط.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد الكرة المصري ضعيف، ولا يجيد فن الإدارة.. جميع الشواهد تقول ذلك، ومعظم مسئولي اتحاد الكرة عملهم ينصب على مجاملة بعض الأندية".

وأضاف: "في ملف أزمة محمد صلاح، وهو واحد من أكبر نجوم العالم، اتحاد الكرة تعامل معه معاملة عادية، كأنه لاعب في أسمنت أبو عبيد، ولا يعرفون أبعاد أي قرار يتم اتخاذه".

وتابع: "اتحاد الكرة هو من ورط المنتخب في أزمة صلاح، بسبب إدارته السيئة للأزمة، الإدارة الرياضية تقول إنك يجب أن تصل إلى اتفاق مكتوب مع ليفربول".

وأكمل: "كان يجب تحضير مستندات تثبت أن الحل الأفضل لمحمد صلاح هو سفره فورًا إلى ناديه، وإذا وصل اللاعب إلى جاهزية كاملة فمن حق المنتخب أن يستدعيه مُجددًا".

وواصل: "كان على اتحاد الكرة أن يشترط في الاتفاق الرسمي ألا يشرك النادي اللاعب في التدريبات أو المباريات إلا بعد إذن مكتوب من اتحاد الكرة المصري، على أن يعلن ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أولًا، وفي حالة إعلان ليفربول قبل بيان اتحاد الكرة فلن يغادر اللاعب معسكر المنتخب".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "بعد ذلك كان يجب توقيع تلك الاتفاقية من جانب اتحاد الكرة وليفربول ومحمد صلاح".