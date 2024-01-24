لم ينج منها صلاح ومعلول.. نجوم عرب في مرمى الانتقادات بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يوما بعد الآخر يتعرض نجوم كرة القدم في بطولة أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا بكوت ديفوار للعديد من الانتقادات بسبب أدائهم مع منتخبات بلادهم.

ودائما ما تأتي تلك الانتقادات من جانب جمهور تلك المنتخبات، حيث ينتظرون الأداء الأفضل وصناعة الفارق على أرض الملعب من هؤلاء النجوم الذين يتمتعون بإمكانيات وقدرات عالية.

ولاشك أن جمهورنا العربي يضع آمال كبيرة على النجوم الذين يُزينون منتخبات بلادهم، وهو ما يجعل مستوى طموحهم وتطلعاتهم أكبر في مثل هذه البطولات.

وربما محمد صلاح أحد نجوم كرة القدم في العالم حاليا من أكثر اللاعبين الذين يتعرضون لانتقادات من جانب الجمهور المصري.

وانتشرت بين الجمهور النغمة الشهيرة بأن تأثير وأداء صلاح في ليفربول يختلف تماما عن ما يقدمه مع منتخب مصر.

صلاح رد على الانتقادات التي يتعرض لها في مؤتمر صحفي، قائلا: "لا أشاهد أي انتقادات، أنا دخلت البطولة وأعرف جيدا ما الذي أريده منها وأركز على عملي فقط".

وأضاف: "الحديث عن الفارق بين مستواه مع المنتخب وليفربول موجودة مدى الحياة".

وأكمل: "أسعى لتقديم كل شيء مع المنتخب".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة غانا الماضية بالجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، وسافر إلى إنجلترا من أجل استكمال رحلة علاجه على أمل العودة لمنتخب مصر مرة أخرى في حالة التأهل للأدوار الإقصائية.

علي معلول لا ينجو من الانتقادات

ولم ينج الظهير التونسي علي معلول من الانتقادات بسبب أداءه مع منتخب نسور قرطاج.

ورأينا الكثير من التوانسة يتحدثون عن أداء معلول مع المنتخب ليس مثل ما يقدمه في ناديه الأهلي.

وفي بطولة أمم أفريقيا الحالية، أكد التونسي عصام الشوالي هذه الانتقادات أثناء تعليقه على مباراة تونس ومالي الماضية.

ورغم أن معلول لم يشارك وظل جالسا على دكة البدلاء أمام مالي إلا أن الشوالي قال: "نريد معلول الأهلي" في إشارة إلى أنه ينتظر المستوى الذي يظهر عليه اللاعب مع الأهلي.

معلول كان شارك في اللقاء الأول بدور المجموعات ضد ناميبيا وخسره تونس بنتيجة 1-0.

بلماضي يدافع عن رياض محرز

ويعد رياض محرز أيضا من اللاعبين الذين لا يقدمون الأداء المنتظر مع منتخب الجزائر.

ورأينا كم من مرة يدافع جمال بلماضي مدرب الجزائر عن جناح أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق في المؤتمرات الصحفية.

وقال بلماضي: "الانتقادات الموجهة ضد محرز ليست جديدة، هو لا يبالي بهذه الانتقادات، ولا ننسى أنه كان بطل أوروبا مع مانشستر سيتي".

وأضاف: "بالتأكيد أن رياض لم يقدم أفضل مبارياته مع الجزائر في الجولتين الأولى والثانية ولكن لا تدمروه مبكرًا".