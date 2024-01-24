عودة صلاح.. أمنية يورجن كلوب التي تحققت بعد 17 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد النجم المصري محمد صلاح إلى قلعة أنفيلد تاركا منتخب مصر في كوت ديفوار من أجل استكمال علاجه في ليفربول.

وحرمت الإصابة منتخب مصر من جهود صلاح في استكمال رحلة أمم أفريقيا 2023 بعد أن أصيب في لقاء غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات يوم الخميس الماضي.

ورغم إعلان اتحاد الكرة أن إصابة صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة مباراتين (كاب فيردي ولقاء دور الـ16) إلا أن الجميع تفاجأ بإعلان مدرب ليفربول يورجن كلوب بعودة (مو) إلى الريدز لاستكمال علاجه في النادي.

وبعد تصريح كلوب أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أن صلاح سيعود إلى إنجلترا عقب مباراة كاب فيردي والتي أقيمت مساء يوم الإثنين (22 يناير).

ووفقا لبيان الجبلاية فإن صلاح سيعود مرة أخرى لصفوف منتخب مصر على دور نصف النهائي في حالة التأهل.

أمنية يورجن كلوب تحققت

عودة صلاح إلى ليفربول أعادت للأذهان التصريح الشهير الذي أدلى به يورجن كلوب بأنه يتمنى عودة نجمه المصري ولاعبه الياباني إندو المشارك في كأس آسيا سريعا إلى الفريق.

وقال كلوب في تصريح له يوم 5 يناير: "مشاركة صلاح وإندو في أمم أفريقيا وآسيا؟ إذا قلت إنني أتمنى لهما حظا سعيدا فستكون كذبة، آمل أن يخرجا من دور المجموعات لكن هذا ليس ممكنا على الأرجح، لذا فيمكنهم المضي قدماً والفوز بهذه البطولات".

أمنية كلوب تحققت بعودة صلاح رغم أنه مصابًا ولن يستفيد به في الوقت الحالي.

وربما يستمر صلاح في قلعة أنفيلد ولن يعود مرة أخرى في حالة عدم وصول منتخب مصر إلى الأدوار النهائية من أمم أفريقيا.