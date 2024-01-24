الامارات | بلماضي يعلن تحمله مسؤولية خروج الجزائر من كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم إنه يتحمل مسؤولية خروج الخضر كاملة من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وخسر المنتخب الجزائري من نظيره الموريتاني بهدف واحد دون رد مساء الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إنه سيحسم مصيره بعد العودة للجزائر، مرجحا نهاية عهده على رأس المنتخب الجزائري.

واشتكى بلماضي، من افتقاد فريقه للفعالية ولعدم التوفيق في التغييرات التي قام بها ، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود "أخطاء تحكيمية".

وودعت الجزائر البطولة من الدور للمرة الثانية على التوالي بعد تذيلها ترتيب المجموعة الرابعة، بينما رافقت موريتانيا أنجولا وبوركينافاسو إلى ثمن النهائي.