وصول فريق الزمالك إلى ملعب ال نهيان استعدادا للقاء أم صلال

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد آل نهيان استعداداً لخوض لقاء أم صلال القطري في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

محمد ايمن

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