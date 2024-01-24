ميدو يدافع عن صلاح: طريقة تفكيره ليست مثلنا

ياسر رشاد - القاهرة - دافع أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، عن محمد صلاح قائد الفراعنة بعد مغادرته معسكر المنتخب الوطني لتلقي العلاج في إنجلترا مع ناديه ليفربول.



وأنتقدت الجماهير والعديد من نجوم الكرة المصرية، قرار ترك محمد صلاح معسكر منتخب مصر، لأهمية تواجده كقائد للفراعنة، ودوره المعنوي خارج الملعب.

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: هل صلاح كده (كافر) وليس لديه وطنية؟ ولا يحب منتخب مصر؟ كل ذلك غير صحيح، ولكن ربما تكون طريقة تفكيره هذه هي ما عطلني في أوروبا.

وتابع: الأوروبيون يريدون اللاعبين الذين تعمل معهم ويظلوا متواجدين معهم وينصاعوا لأوامرهم، ومن أسباب تفوق صلاح أنه يستمع للكلام.

وواصل : طريقة تفكير محمد صلاح ليست مثلنا، لو كانت طريقة تفكيره مثلنا لما كان يلعب في ليفربول ويظل ينافس على أفضل 5 أو 6 لاعبين في العالم لمدة 7 أو 8 سنوات.

وأضاف: ليس معنى ذلك أنه افضل مننا، لا هو أفضل مننا ولا نحن أفضل منه ولكن هو رجل مختلف.

