ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة الزمالك وأم صلال بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع

مشاهدة الزمالك وأم صلال بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع،يسعى نادي الزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال إلى استفادة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لتجهيز جميع اللاعبين. يأتي ذلك نظرًا لارتباط العديد من لاعبي الفريق بالمشاركة في بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار، في ظل انخراط الزمالك في منافسات عدة بطولات على الصعيدين المحلي والأفريقي.

يخوض الزمالك معسكرًا تدريبيًا في الإمارات من 20 إلى 24 يناير الجاري، يتضمن مواجهات مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، وذلك ضمن استعداداته للمرحلة القادمة.

وفي إطار هذا الإعداد، خاض الزمالك مباراته أمام الوحدة في دور نصف النهائي، حيث انتهت بخسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف. يستعد الفريق للقاء أم صلال القطري، الذي هُزم بدوره من الاتفاق، في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستُقام على استاد آل نهيان.

وفي سياق متصل، شارك لاعب الزمالك يوسف أوباما في التدريبات الجماعية للفريق يوم الاثنين على ملعب الشهامة في أبوظبي. يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة أم صلال القطري بعد غيابه عن مباراة الوحدة الودية بسبب إجهاد عضلي، حيث قرر الجهاز الفني إراحته من ذلك اللقاء.

مشاهدة الزمالك وأم صلال بث مباشر بدون تقطيع

من المقرر أن تم انطلق صافرة بداية أحداث اللقاء المرتقب بين الزمالك والوحدة الإماراتي، يوم السبت الموافق 20-01-2024 في تمام الساعة 02:10 مساءًا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وفي تمام الساعة 03:10 مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين والسودان ولبنان، وفي تمام 04:10 مساءًا بتوقيت السعودية واليمن وسوريا والاردن والعراق، وفي تمام الساعة 05:10 مساءًا بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات وعمان وقطر والكويت.

الزمالك وأم صلال بث مباشر

من المتوقع أن استقر المدرب المصري معتمد جمال علي التشكيل التالي للقلعة البيضاء أمام نادي أم صلال القطري، علي ملعب استاد آلنهيان.

علي أن يكون التشكيل كتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافى – حاتم سكر – أحمد زكى- محمود حمدى “الونش”

خط الوسط: عمرو السيسى – محمد أشرف “روقا” – نبيل عماد “دونجا” – سيد عبدالله “نيمار”

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسى

موعد مباراة الزمالك وام صلال القطري في بطولة الوحدة الودية 2024

وسط تساؤلات عن مباراة الزمالك وأم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية 2024، فإن المباراة ستقام في التوقيتات التالية: