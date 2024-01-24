رحيل جمال بلماضي عن تدريب منتخب الجزائر بعد وداع كأس أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية فرنسية في الساعات الماضية عن إبلاغ جمال بلماضي المدير الفني لـ الجزائر لاعبيه بمصيره النهائي مع محاربي الصحراء عقب الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا.

وودع المنتخب الجزائري بطولة الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات عقب الخسارة مساء أمس الثلاثاء أمام موريتانيا بهدف دون رد.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية فإن بلماضي رفض الإفصاح عن قراره أمام الصحفيين خلال المؤتمر عقب اللقاء ولكنه أخبر اللاعبين بموقفه.

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وأشارت الصحيفة أن بلماضي أخطر لاعبي الجزائر في غرفة الملابس باستقالته من تدريب المنتخب لتنتهي مسيرته مع محاربي الصحراء بعد 6 سنوات.

واستطاع بلماضي في حصد بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري والتي أقيمت في مصر على حساب السنغال قبل أن يتذبذب أداء محاربي الصحراء في نسختي 2021 و2023 بشكل ملحوظ.