نجم مانشستر يونايتد على رادار النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لصحيفة “تليغراف”، أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت إلى أن إدارة النصر تجهز عرضًا رسميًا لتقديمه إلى النادي الإنجليزي لشراء أرون وان بيساكا.

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وأوضحت، أن نادي النصر كان قد قدم عرضًا رسميًا لنظيره توتنهام الإنجليزي، من أجل شراء ظهيره إيمرسون رويال، لكنه قوبل بالرفض بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب.

وشارك بيساكا صاحب الـ 26 عامًا، مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري في 17مباراة هذا الموسم، لم يسجل أي أهداف، فيما صنع هدفين.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة.