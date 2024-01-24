"عيب كدا عاوزين التريند".. نجم الزمالك السابق: نعم محمد صلاح فوق النقد

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد نادر السيد نجم الزمالك وحارس مرمى المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، فوق النقد ولابد من احترام تاريخه.

قال نادر السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس": "بعض النجوم الدوليين السابقين يهاجمون محمد من أجل ركوب التريند، ولا يصح الهجوم عليه وأنا أرى أنه فوق النقد لما قدمه في مشواره".

أوضح: "من المفترض أن نفتخر بمحمد صلاح ولا نشكك في وطنيته وحزين من سير بعض اللاعبين الدوليين زمايلنا على موجة السوشيال ميديا واعتبر من العيب حدوث ذلك".

ووجه حديث للنجوم السابقين: "انتوا عشتوا هذه اللحظات ومريتوا بهذه الظروف ولا يصح أن تهاجم زميلك من أجل ركوب التريند،عيب هذا الأسلوب والطريقة".

وأتم تصريحاته:"ما هي المصلحة التي ستعود على محمد صلاح لو استمر مع المنتخب وهو مصاب فمن الأفضل له السفر إلى إنجلترا من أجل التعافي سريعاً من الإصابة".

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