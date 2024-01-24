انطلاق مواجهة الزمالك وأم صلال في بطولة الوحدة الودية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ لحظات مواجهة الزمالك وأم صلال القطري ، المقامة بينهما في لقاء تحديد الترتيب الثالث ببطولة الوحدة الودية بالإمارات.

تشكيل الفريقين ..

ويأتي تشكيل الزمالك في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم : إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

بينما فريق أم صلال اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : سامي البليدي.

خط الدفاع: مروان لواداني - وليد فتحي - علي عفيف.

خط الوسط : عبد الرحمن رفعت - فيكتور لكال - ناصر إبراهيم - خالد وليد - عبد الرحمن فايز .

خط الهجوم: كينجي كوري - مشعل الشماري.

وكان الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بنادى الزمالك قد كشف عن تعرض محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط لارتفاع درجة حرارة وإعياء شديد صباح اليوم الأربعاء، وفضل الجهاز الطبي بالاتفاق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة اصطحاب اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من فندق الإقامة لإجراء الفحوصات الطبية وتم الاطمئنان على حالته.