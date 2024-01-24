سفير مصر فى الإمارات يساند الزمالك أمام أم صلال

ياسر رشاد - القاهرة - حرص السفير شريف عيسى سفير مصر في الإمارات على التواجد باستاد آل نهيان لمتابعة مباراة الزمالك أمام فريق أم صلال القطري لتحديد المركز الثالث بدورة نادي الوحدة الودية ومؤازرة الفريق الأبيض.

ويتواجد السفير في مقصورة الاستاد رفقة كل من أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق .

ويضم تشكيل الزمالك كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم : إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.