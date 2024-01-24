ثنائي مانشيستر يونايتد في طريقه إلى النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن ايام الثنائي البرازيلي كاسيميرو و الانجليزي واين آرون بيساكا باتت معدودة داخل نادي مانشيستر يونايتد حيث أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي النصر السعودي يسعى لضم الثنائي لتدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة الديلي ميل ان نادي مانشيستر يونايتد الذي يرغب في بيع عدد من لاعبيه خلال الفترة القادمة عقد بالفعل محادثات مع مسؤولي من المملكة العربية السعودية لبحث انتقال النجمين كاسيميرو و واين آرون بيساكا إلى نادي النصر وان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تواصل بالفعل مع البرازيلي كاسيميرو زميله السابق في ريال مدريد ليدعم فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي ومؤكدا لكاسيميرو ان انتقاله للدوري السعودي سيكون أمرا رائعا له .

وأضافت الصحيفة البريطانية : يبدو أن مانشيستر يونايتد لديه رغبة بالفعل في التفري في النجمين خاصة وان كاسيميرو يتقضى رانيا ضخما قدره ٣٧٥ الف جنية استرليني في الأسبوع وان اليونايتد مستعد للاستغناء عن الاعب البرازيلي حال حصوله على عرض بقيمة ٧٠ مليون جنية استرليني وهو نفس المقابل الذي دفعه الشياطين الحمر لريال مدريد مقابل انتقال كاسيميرو لهم . اما واين بيساكا فيبدو ان اليونايتد لن يجدد التعاقد معه بعدما عقد وكلائه اجتماعا مع مسؤولي مانشيستر يونايتد لبحث تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الخالي الا ان هذا الاجتماع لم ينتهى إلى شىء محدد وهو ما يعني عدم رغبة مانشيستر يونايتد في تجديد التعاقد مشيرة إلى رغبة اليونايتد في الحصول على ٢٠ مليون جنية استرليني للاستغناء عن بيساكا