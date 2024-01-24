الزمالك وشيكابالا يزينان شوارع دبي

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر إعلان بطولة كأس تحدي دبي، التي يشارك فيها الزمالك على شاشات عملاقة بشارع الشيخ زايد، أطول وأهم شارع في دولة الإمارات، استعداداً لانطلاقها بعد أيام قليلة.

ويشارك في بطولة كأس تحدي دبي بجانب الزمالك، كل من الرجاء المغربي، الأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني، وتلعب منافساتها خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري، على إستاد آل مكتوم معقل نادي النصر الإماراتي.

وتتصدر صورة محمود شيكابالا قائد الزمالك، صورة الإعلان ويظهر بجانبه كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي السعودي، وأنس الزنيتي حارس الرجاء المغربي، بجانب أحد نجوم فريق ووهان ثري تاونز الصيني.

وأعلن الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي التابع لحكومة دبي عبر منصة "إكس"، انطلاق بطولة كأس تحدي دبي، حيث نشر تغريدة جاء فيها: "تنطلق النسخة الأولى من كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم 2024، بالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من الفرق الآسيوية والأفريقية في النسخة الافتتاحية للبطولة التي ستعقد منافساتها خلال الفترة 26 الى 28 يناير الجاري".

ويتوجه الزمالك إلى دبي يوم الخميس، استعداداً لخوض بطولة كأس دبي للتحدي، التي يبدأ منافستها بمواجهة نادي الرجاء المغربي، يوم الجمعة المقبل.