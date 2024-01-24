مانشستر يونايتد يُعلن خضوع نجمه لعملية جراحية ويحدد مدة غيابه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن خضوع مهاجم الفريق الكروي الأول لإجراء عملية جراحية اليوم الأربعاء، وتحديد مدة غيابه.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد ليانًا رسميًا أعلن خلاله خضوع أنتوني مارسيال مهاجم الفريق إلى إجراء جراحة ناجحة صباح اليوم، الأربعاء.

وكان مارسيال قد تعرض للإصابة في الفخذ أجبرته على الغياب عن مباريات مانشستر يونايتد منذ بداية شهر ديسمبر الماضي.

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وأوضح الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عبر منصة “اكس”، أن الفرنسي الدولي مارسيال خضع لجراحة اليوم في موضع الإصابة.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن مارسيال سيغيب عن تدريبات ومباريات مانشستر يونايتد حتى 10 أسابيع مقبلة.

وشارك مارسيال مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 19 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما في جميع البطولات المحلية.

وينتهي عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي في 30 يونيو 2024.