الاتفاق تم.. الاهلي يحصن موهبته بسبب عروض الاحتراف

توصل النادي الاهلي لاتفاق شبه نهائي مع أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء لتجديد عقده لتحصينه من عروض الاحتراف خلال الفترة الحالية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك عقب تلقيه عروضًا احترافيه سواء من الخليج أو القارة الأوروبية.

واستقرت إدارة القلعة الحمراء على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا نجم المارد الأحمر بعدما قدم اللاعب عروضا جيدة خلال الفترة الأخيرة مع بطال أفريقيا الأمر الذي قاده للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الحالي قبل أن يتم استبعاده بسبب الإصابة.

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واتفق مسئولو القلعة الحمراء على تمديد عقد كوكا لمدة 5 مواسم قادمة عقب تألقه أيضًا اللافت للأنظار في كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ودخل فريق الاهلي معسكرًا خارجيًا في الإمارات استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.