موعد مباراة السعودية وتايلاند في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب تايلاند غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " المدينة التعليمية" بقطر.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بالبطولة، إلى جانب كلا من " تايلاند، قيرغيزيستان وعمان".

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، " Alkass EXTRA HD1"، بالإضافة إلى شبكة قنوات " Abu Dhabi Asia 1".

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، بينما يتواجد المنتخب التايلاندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية، بقيادة الحكم الدولي كيم هيونج.

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