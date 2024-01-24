الامارات | العراق تتصدر في كأس آسيا بالعلامة الكاملة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل منتخب العراق نتائجه الإيجابية وفاز على فيتنام بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة، التي تصدرها المنتخب العراقي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما ودع فيتنام البطولة دون تحقيق أي نقاط، مقابل 6 لليابان و3 لإندونيسيا.

سجل لمنتخب العراق في المباراة ريبين سولاقا (47)، وأيمن حسين (73 و90+12 من ركلة جزاء)، ولفيتنام التي أكملت الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بوي هوانغ فييت إنه (42) ونغوين كوانغ هاي (90+1).

كما بلغت اليابان ثمن نهائي كأس آسيا بفوزها على إندونيسيا 3-1، سجل أياسي أويدا في الدقيقة 6 من ركلة جزاء و52 ومدافع إندونيسيا جاستن هوبنر )88 خطأ في مرمى فريقه)، أهداف اليابان، حاملة اللقب أربع مرات، في حين سجل لإندونيسيا ساندي ولش (90+1).

ويلتقي العراق في الدور الثاني مع ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة الاثنين المقبل على ملعب خليفة الدولي، في المقابل، تلتقي اليابان مع متصدر المجموعة الخامسة (الأردن أو كوريا الجنوبية أو البحرين) الأربعاء المقبل على ملعب الثمامة.