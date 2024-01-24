حقيقة عرض خدمات بنزيما على الهلال السعودي

انتشرت أنباء عن عرض خدمات، كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على الهلال لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط اسم كريم بنزيما بالرحيل عن صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب شعوره بالعديد من الضغوطات.

وأشارت التقارير إلى أن كريم بنزيما تم عرض خدماته على أحد أندية الرياض، وتم رفض التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وذكرت التقارير أن هذا النادي بين الهلال والنصر، الذي رفض التعاقد مع كريم بنزيما، بسبب عدم وجود خانة فارغة في قائمة الأجانب.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط، أن كريم بنزيما لم يتم عرض خدماته على الهلال السعودي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.