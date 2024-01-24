الاهلي يكافئ السولية ببند خاص لتجديد عقده

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، مكافأة نجم الفريق الكروي الأول، عمرو السولية، بالتغاضي عن أحد البنود في عقدهد

وتغاضى النادي الاهلي عن أحد البنود في العقد الجديد لـ عمرو السولية، حيث من المقرر أن يتم إعلان التجديد له خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، فإن الاهلي سوف يحسم استمرار المالي أليو ديانج من عدمه، فور عودة فريق الكرة من معسكر الإمارات.

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وأوضح أن الاهلي تغاضى عن بند المشاركة الـ75% والتجديد للاعب الوسط عمرو السولية لمدة سنتين.

وأكد أن هذا التغاضي جاء تقديرًا لمجهودات عمرو السولية وكفاحة مع النادي الاهلي طيلة السنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن فريق الاهلي، يتواجد في الإمارات خلال الفترة الحالية لخوض معسكر إعدادي استعدادّا للمرحلة المقبلة، حيث يضم مجموعة من اللاعبين الشباب.