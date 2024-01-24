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تكريم شيكابالا في مباراة الزمالك وأم صلال القطري

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محمد اسماعيل - القاهرة - قام أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم بتكريم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك على هامش مباراة الأبيض مع أم صلال القطري في لقاء تحديد المركز الثالث، على ستاد آل نهيان.

ومنح أحمد عوض العتيبة محمود شيكابالا، درع نادي الوحدة وقميص الفريق الإماراتي يحمل اسم قائد الزمالك، وذلك في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها شيكابالا في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك شارك في بطولة الوحدة الإماراتي، بجانب فريقي أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

وخسر الزمالك في المباراة الماضية من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويواجه أم صلال القطري حاليا على تحديد المركز الثالث.

تكريم شيكابالاتكريم شيكابالا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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