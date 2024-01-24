الاتحاد الإيفواري يقيل جان لويس من تدريب منتخب كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إقالة جان لويس من تدريب منتخب كوت ديفوار، بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق في كأس الأمم الإفريقية الجارية.

وتمت إقالة جان لويس على الرغم من إمكانية تأهل المنتخب الإيفواري إلى دور الـ16 ضمن منتخبات "أفضل توالت".

وتم تعيين المساعد إميرس فايي كمدرب للفريق.

وجاء ذلك بعد الخسارة أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0، واحتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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