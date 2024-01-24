ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب ضد زامبيا فى كأس أمم أفريقيا ( يلا شوت)

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب ضد زامبيا فى كأس أمم أفريقيا ( يلا شوت) ، وستشهد مباراة المغرب وزامبيا اليوم الأربعاء، الموافق 24 يناير 2024، على استاد ملعب "لوران بوكو" في كوت ديفوار، جولة الجمع الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية 2023. هذه المواجهة تحظى بانتظار كبير من قبل الملايين من عشاق الكرة الإفريقية، وبوابة أخبار اليوم ستقدم بثًا مباشرًا للمباراة لقرائها ومتابعيها.

يسعى المنتخب المغربي إلى الحفاظ على صدارة المجموعة السادسة، حيث يتطلع إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء ضد نظيره الزامبي. يُعتبر المنتخب المغربي واحدًا من المرشحين الرئيسيين للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، ومع تأهله بالفعل إلى دور الستة عشر، يتطلع الفريق إلى الفوز لتحقيق الصدارة وتعزيز موقفه في المراحل المقبلة من البطولة.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على تنزانيا بنتيجة 3-0، وتعادل في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1. هذه النتائج ضمنت تأهل المنتخب المغربي لدور الستة عشر.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب زامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 2 نقطة، بعد تعادله مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في الجولة الأولى وتحقيقه للتعادل نفسه أمام تنزانيا في الجولة الثانية.

تتشارك زامبيا والكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين لكل فريق، بينما يحتل منتخب تنزانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. بالتالي، يتوجب على المنتخب المغربي الحفاظ على ترتيبه الأول بتحقيق الفوز في مباراته الأخيرة في المرحلة الأولى من البطولة.

يلعب المنتخب المغربي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام زامبيا، وهدفه الفوز للحفاظ على صدارته لتجنب أي مفاجآت غير سعيدة.

ويحتل أسود الأطلس صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا الكونغو الديمقراطية وزامبيا في المركزين الثاني والثالث تواليًا، وكل منهما حصد نقطتين، بينما تتذيل تانزانيا الترتيب بنقطة واحدة فقط.

وبينما ضمن المغرب التأهل لدور الـ16، إلا أنه يرغب في تجنب مواجهة المنتخب المصري مرة أخري بعدما أخرجه من النسخة الماضية في الكاميرون، وذلك بعدما احتل البطل التاريخي المركز الثاني في المجموعة الثانية.

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وحقق المغرب انتصارًا كبيرًا في مباراته الأولى على تنزانيا بثلاثية نظيفة، بينما تعادل في مباراته الثانية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، ويسعى لختام دور المجموعات بانتصار ثان أمام منافسه الزامبي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023

مباراة المغرب وزامبيا ستكون منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، صاحبة حقوق بث بطولة كأس أفريقيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

معلق مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة المغرب وتنزانيا في ختام منافسات المجموعة السادسة للمعلق جواد بدة.

البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023

سيكون البث المباشر عبر الانترنت لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023

تقام مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني، على ملعب "لاورينت بوكو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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يتطلع منتخب المغرب إلى تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بالمجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية 2023، بهدف الانفراد بصدارة المجموعة وتجنب مواجهة منتخب مصر في دور الستة عشر. يُذكر أن الفراعنة قد تأهلوا إلى هذا الدور بعد حلهم في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، وهو ما يجعل من الفوز ضرورة لأسود الأطلس لتحقيق أهدافهم في البطولة.

منتخب المغرب يُعد واحدًا من المرشحين البارزين للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في كأس العالم 2022، حيث حل في المركز الرابع وكان أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز. يسعى أسود الأطلس للفوز باللقب الذي غاب عنهم منذ 48 عامًا، ويتمتعون بقائمة غنية بالنجوم، مما يجعلهم يمتلكون الإمكانيات لتحقيق طموحاتهم.

تُعتبر مواجهة المغرب وزامبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات تحديًا كبيرًا، حيث يتطلب الفوز لتحقيق الهدف المرجو. يتصدر المغرب المجموعة حاليًا برصيد 4 نقاط بفعل فوزه في الجولة الأولى على تنزانيا 3-0 وتعادله مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في الجولة الثانية.

من جهة أخرى، يحتل منتخب زامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 2 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتحسين موقعه وزيادة فرصه في التأهل للدور القادم. يتشارك زامبيا المركز الثاني مع الكونغو الديمقراطية بنفس رصيد النقاط، بينما يحتل منتخب تنزانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

في حال تحقيق المغرب للفوز واحتلال صدارة المجموعة، سيواجه ثاني المجموعة الخامسة في ثمن النهائي في 30 يناير، وهو تحدي يستلزم تركيزًا وأداء قويًا من قبل لاعبي المنتخب المغربي.