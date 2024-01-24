كيروش يقترب من خلافة بلماضي في منتخب الجزائر

أكدت تقارير صحفية جزائرية، على دخول البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمصر، من خلافة بلماضي في منتخب الجزائر.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن إقالة جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر، بعد وداع كأس أمم أفريقيا.

وودع منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

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وخسر منتخب الجزائر من نظيره موريتانيا بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء أمس الثلاثاء، ليودع البطولة بشكل رسمي.

وبحسب موقع “الجزائر سبورت”، فإن الاتحاد الجزائري بدأ المفاوضات مع كيروش، لخلافة بلماضي في قيادة المنتخب.

وأوضح الموقع، أن هناك اقتناع داخل الاتحاد الجزائري بـ كيروش، والذي سبق له قيادة منتخب مصر لحصد وصافة كأس أمم أفريقيا، أمام السنغال.