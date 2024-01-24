ليفربول يتقدم على فولهام بهدف لويس دياز في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على فولهام بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب كرافين كوتاج، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

سجل لويس دياز هدف الليفر في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: إليوت، ماك أليستر، جرافينبيرخ.

الهجوم: جاكبو، لويس دياز، داروين نونيز.

شهد تشكيل ليفربول غياب النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يعاني من إصابة تعرض لها أثناء مشاركه مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا وستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.