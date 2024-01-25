الامارات | تحديد خصم منتخب مصر في دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد بشكل رسمي الخصم الذي سيقابل المنتخب المصري في دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية عقب ختام مباريات المجموعة السادسة في البطولة، والتي انتهت بفوز المغرب على زامبيا وتعادل الكونغو الديموقراطية مع تنزانيا، ليتأكد بذلك مواجهة دور الـ 16 للمنتخب المصري في البطولة.

ونجح المنتخب المصري في احتلال المركز الثاني في نسخة غريبة يخوضها المنتخب المصري بعد أن تعادل في 3 مباريات ليحصد 3 نقاط ويحتل وصافة مجموعته ليلتقي بذلك مع وصيف المجموعة السادسة عقب ختام مباريات الجولة الثالثة وهو منتخب الكونغو الديموقراطية، في دور الـ 16 من البطولة.

ويغيب عن المنتخب المصري في المباراة القادمة بشكل رسمي محمد صلاح، ومحمد الشناوي، كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة إمام عاشور في تدريب المنتخب وتوجه إلى المستشفى وعقب إصابته بارتجاج في المخ.

ورغم النتائج السلبية لمنتخب مصر في البطولة وعدم تحقيق أي انتصار في البطولة إلا أنه تجنب مواجهة الفرق المرشحة للقب في هذه المرحلة وإمكانية تخطي المرحلة المقبلة والوصول إلى الدور ربع النهائي.