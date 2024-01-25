برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي على يد أتلتيك بلباو

شهدت منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة بسقوط برشلونة أمام أتلتيك بلباو ضمن منافسات دور ربع النهائي.

تلقى فريق برشلونة هزيمة ساحقة أمام أتلتيك بلباو برباعية مقابل هدفين ليودع كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي.

أفتتح جوركا جوروزيتا التسجيل مبكراً لـ أتلتيك بلباو في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة.

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وسجل روبرت ليفاندوفسكس هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 26 من عمر المباراة، واضاف لامين يامال الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني نجح أوهان سانسيت في تسجيل هدف التعادل لصالح بلباو، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

سجل إيناكي ويليامز الهدف الثالث في الدقيقة 105، وأختتم نيكو ويليامز رباعية أتلتيك بلباو بهدف أخير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.