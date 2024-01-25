"في صالح الفراعنة".. 7 سيناريوهات غيروا مصائر منتخبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أدى تعادل منتخب موزمبيق مع نظيره غانا بنتيجة 2-2 في الوقت بدل الضائع، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، إلى تغيير كثير من مصائر المنتخبات الأخرى.

وأدت نتيجة هذه المباراة، إلى تأهل منتخب مصر كثاني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فقط على الرغم من التعادل مع الرأس الأخضر، وخرج منتخب غانا من البطولة بسبب هذا التعادل.

ونفس نتيجة هذه المباراة نتج عنها، ضمان تأهل المغرب وأنجولا وبوركينافاسو قبل أن يخوضوا مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات، حيث يمتلك كل منهم 4 نقاط قبل الجولة الثالثة.

ورغم خسارة كوت ديفوار بنتيجة 4-0 من غينيا الاستوائية، إلا أن المنتخب الإيفواري لديه فرصة كبيرة في التأهل لدور الـ16 ضمن منتخبات "أفضل توالت".

وقبل بداية الجولة الثالثة من دور المجموعات، كان لدى الجزائر وزامبيا والكونغو فرصة للتأهل حال تعادلهم بالجولة الأخيرة وامتلاك 3 نقاط بالمركز الثالث.

والأمل الذي جاء لمنتخب موريتانيا من تعادل موزمبيق مع غانا، هو الفوز في المباراة الأخيرة على الجزائر والحصول على الثلاث نقاط، والتأهل إلى دور الـ16 كثالث للمجموعة الرابعة، وهو ما حدث بالفعل وفاز المرابطون على محاربين الصحراء بنتيجة 1-0.

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