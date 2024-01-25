منتخب المغرب يفوز على زامبيا ويحسم صدارة مجموعته

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب زامبيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ليضمن بذلك الصعود إلى الدور المقبل من البطولة كمتصدر لمجموعته.

شهدت بداية المباراة ضغط قوي من جانب لاعبي المنتخب المغربي، في محاولة لتسجيل الهدف الأول في اللقاء.

وبعد ضغط قوي من جانب " أسود الأطلس"، تمكن حكيم زياش من إحراز الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، كان المنتخب المغربي قريب من مضاعفة النتيجة، بعد رأسية قوية من اللاعب أيوب الكعبي تصدى لها حارس منتخب زامبيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم "أسود الأطلس" بهدف نظيف.

ولم تشهد أحداث الشوط الثاني أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

وبذلك يكون تأكد مواجهة منتخب " أسود الأطلس " مع المنتخب الجنوب أفريقي وصيف المجموعة الخامسة، في دور ال 16 من البطولة، يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير الجاري.

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