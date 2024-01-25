كيف وقع منتخب الكونغو الديمقراطية في طريق مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، كثاني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، لينتظر تحديد وصيف المجموعة السادسة في مباراة يوم الأحد المقبل.

وبدأت مباريات المجموعة السادسة، المغرب ضد زامبيا وتنزانيا ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

ومع بداية مباريات المجموعة السادسة واستمرارهم بالتعادل السلبي حتى الدقيقة 36، سيلاقي الفراعنة نظيره الكونغو صاحب المركز الثاني في دوري الـ16، وسجل المنتخب المغربي هدفا في مرمى زامبيا في الدقيقة 37 لكن لم يتغير منافس مصر بالدور المقبل.

وبعد نهاية مباريات دور المجموعات بالمجموعة السادسة، احتل منتخب المغرب الصدارة برصيد 7 نقاط، والكونغو الديمقراطية وصيفا برصيد 3 نقاط.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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