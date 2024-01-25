الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصية

أبلغت إدارة أحد الأندية لاعباً مشهوراً بأنه خارج حسابات الفريق في الموسم المقبل، بناء على توصية من المدرب. وأبدى النادي استعداده لمنح اللاعب الاستغناء الخاص به في الانتقالات الشتوية، للعب في نادٍ آخر دون مقابل، تقديراً لإسهاماته.

تحصين

تسعى إدارة أحد الأندية لتحصين لاعبها الأجنبي من العروض التي تلقاها أخيراً مع دخوله فترة السماح التي تعطيه الحق في التوقيع لأي ناد آخر، اعتباراً من يناير الجاري، إذ عرضت عليه زيادة راتبه السنوي بقيمة 20%.

صلح

تحسنت العلاقة بين إداري فريق الكرة في أحد أندية المحترفين، ومسؤول في شركة الكرة كان يقود حملة لإقالته دون أسباب واضحة، إلا أن أفراداً من شركة الكرة تدخلوا وأنهوا الأزمة بينهما بعد جلسة مصالحة.