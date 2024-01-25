الامارات | رقم تاريخي مبشر للمنتخب في كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبشر رقم تاريخي المنتخب بإمكانية الوصول إلى المربع الذهبي لكأس آسيا 2023 الحالية المقامة في ضيافة قطر، وذلك على الرغم من المستوى غير المقنع الذي ظهر به المنتخب حتى الآن في الدور الأول من البطولة. وأظهرت الإحصائية التي جمعتها «الإمارات اليوم» من المشاركات الـ10 السابقة للمنتخب في كأس آسيا، أنه في أربع مرات سابقة تجاوز فيها المنتخب الدور الأول، أكمل حتى نصف النهائي على الأقل.

وكانت المشاركة الأولى في 1980، لكنه لم يتخط الدور الأول إلا في نسخة 1992، حيث حصل على 4 نقاط، لكن مسيرته توقفت في نصف النهائي بالخسارة أمام المنتخب السعودي صفر-2، وخسر بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث أمام الصين. وفي نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات، تأهل من الدور الأول بسبع نقاط، وبلغ المباراة النهائية، لكنه خسر اللقب لمصلحة المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2015 بأستراليا، قدم المنتخب بطولة كبيرة، وتأهل من الدور الأول بست نقاط، لكنه خسر في نصف النهائي أمام أستراليا صفر-2، وحصد المركز الثالث بعد الفوز 3-2 على العراق.

وفي نسخة 2019 حصد المنتخب خمس نقاط بنهاية دور المجموعات، وأقيمت البطولة في الإمارات. وواصل مسيرته متجاوراً ثمن النهائي بالفوز على قيرغيزستان 3-2، والانتصار في ربع النهائي على أستراليا 1-صفر، قبل أن ينتهي مشواره في نصف النهائي بالخسارة أمام منتخب قطر. وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها المنتخب الدور الأول في ثلاث نسخ متتالية (2015 و2019 و2023).

وأكد مدافع المنتخب ونادي العين سابقاً، المحلل الرياضي جمعة خاطر، أن تخطي «الأبيض» الدور الأول يحسب لمدرب المنتخب بينتو. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن المجموعة الثالثة لم تكن سهلة كما يرى البعض، وإنما كانت قوية، وأن ذلك ظهر واضحاً في أرضية الملعب. وتابع: «الأمر الجيد أن المنتخب حصل على بطاقة التأهل بمجهوده، وليس مثل منتخبات أخرى توجب عليها أن تنتظر حتى تتعرف إلى موقفها من التأهل، والوصول لدور الـ16 هو بالتأكيد أمر إيجابي، وفي تقديري أن اللاعبين استطاعوا أن يقدموا المطلوب منهم».

وأوضح: «البعض يتساءل لماذا لم يدفع المدرب بأسماء معينة، لكن الحقيقة أنه مادام بينتو هو المدرب فهو المسؤول الأول عن الاختيارات، الاختلاف في وجهات النظر أمر موجود، ومادام المدرب استطاع باختياراته أن يتخطى هذا الدور فيعتبر نجاحاً له».

المنتخب في نسخ تخطى فيها الدور الأول

- 1992: بلغ نصف النهائي (المركز الرابع).

- 1996: وصل إلى المباراة النهائية (الوصيف).

- 2015: تأهل إلى نصف النهائي (المركز الثالث).

- 2019: بلغ نصف النهائي (من دون مباراة المركز الثالث).