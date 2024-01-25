الامارات | 4 فرق ترسم ملامح بطل «سلة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت أربعة فرق من أصل 12 تتنافس على لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة، خلال دور المجموعات الذي يختتم اليوم، أوراق اعتمادها بقوة، كمرشحين بارزين للظفر بكأس النسخة الـ33، المقامة على صالة نادي النصر بدبي. واستطاعت ثلاثة من الفرق الأربعة المرشحة للقب، مع ختام الجولة السادسة وما قبل الختامية من دور المجموعات، الحفاظ على سجلها خال من الهزائم، ما يعزز حظوظها في خوض منافسات سهلة نسبياً في ربع النهائي الذي ينطلق يوم غدٍ.

وتبرز في القائمة «سترونغ غروب» الفلبيني المدعم بالنجم السابق لفريق لوس أنجلوس ليكرز الأميركي دوايت هوارد، إضافة إلى حامل اللقب الرياضي اللبناني، وأهلي طرابلس مفاجأة البطولة.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد السلة رئيس اللجنة الفنية في البطولة، فريد القيواني، إن «أداء الفرق الأربعة، ونسب النجاح التي يحققها لاعبوها تؤهلها بقوة للمنافسة على اللقب». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يمتلك (سترونغ غروب) المعدل الأعلى من حيث نسب النجاح في الرميات الثلاثية، بمعدل 46%، بجانب تفوقه الدفاعي، فيما يستند الرياضي إلى العديد من نقاط القوة، خصوصاً سرعة لاعبيه في اختراق دفاعات الخصوم بقيادة نجمه وائل عرقجي وعلي منصور، وبراعة صانع ألعابه أمير سعود، سواء عن الرميات الثنائية أو الثلاثية». وأوضح: «مثل أهلي طرابلس إحدى مفاجآت البطولة، متسلحاً بخبرات مدربه اللبناني فؤاد أبوشقرا، بجانب كوكبة من اللاعبين الدوليين الذين تألقوا أخيراً مع منتخب بلادهم في البطولة العربية».

الرياضي اللبناني

أكد الرياضي اللبناني جهوزيته للدفاع عن لقبه، بعد تحقيقه العلامة الكاملة وصدارة مجموعته الأولى، بفوزه في مباراته الافتتاحية على منتخب تونس (86-70)، وعلى سلا المغربي (89-72)، واتبعها بحسم الـ«ديربي اللبناني» عقب فوزه على الحكمة (96-76)، وآخرها انتصاره المستحق على أهلي بنغازي (93-81)

«سترونغ غروب»

يسير فريق «سترونغ غروب» بخُطى ثابتة نحو حصد ثاني ألقابه بالبطولة بعد نسخة 2020، إذ يقدم الفريق الفلبيني مستويات قوية أهلته للفوز على منتخب الإمارات (82-66)، ومن ثم على الوحدة السوري وهومنتمن اللبناني (89-67) و(104-96)، ومن ثم على بيروت اللبناني بواقع (93-73).

أهلي طرابلس

قدم أهلي طرابلس أوراق اعتماده كأقوى مفاجآت النسخة 33، بدخوله شريكاً على صدارة المجموعة الثانية مع«سترونغ غروب»، بعد تفوق الفريق الليبي على ممثلي السلة اللبنانية فريقي بيروت وهومنتمن بواقع (81-75) و(93-71)، متبوعاً بالفوز على منتخب الإمارات (94-79) والوحدة السوري (93-84).

منتخب تونس

رغم تعثر المنتخب التونسي أمام كل من الرياضي اللبناني (70-88)، والنصر الإماراتي (74-80)، فإن «نسور قرطاج» الذين يستعدون للتصفيات الإفريقية، نجحوا في تخطي فرق كبيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى، بتغلبهم على الحكمة اللبناني (73-61)، ومن ثم على أهلي بنغازي (89-85)، وآخرها أمس، على سلا المغربي (77-73).

المنتخب يحقق انتصاره الأول على حساب الوحدة السوري

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة انتصاره الأول في بطولة دبي، أمس، عقب فوزه على الوحدة السوري بفارق 10 نقاط، وبنتيجة (83-73)، في مباراة جمعتمها ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية، في دور مجموعات البطولة.

وتقدم المنتخب مؤقتاً إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، ليحيي آماله بالعبور إلى ربع النهائي، المرهون بفوزه اليوم في مباراته الختامية في دور المجموعات على بيروت اللبناني.

واستطاع المنتخب قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق ثماني نقاط وبنتيجة (33-41)، إلى انتصار مستحق، بعد أن أحكم «الأبيض» قبضته على نتيجتي الربعين الثالث والرابع والمباراة بواقع (19-15 و31-17). وفي مباراة ثانية احتاج المنتخب التونسي إلى الفوز في شوط إضافي بنتيجة (12-7)، لضمان فوزه على سلا المغربي بنتيجة (77-73)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (65-65)، عن المجموعة الأولى.

مباريات اليوم:

- بيروت - منتخب الإمارات 15:15.

- النصر - الرياضي 17:15.

- الوحدة - هومنتمن 19:15.

- الحكمة - أهلي بنغازي 21:15.