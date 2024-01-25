الامارات | طاقم تحكيم نسائي أدار مباراة «الأبيض الأولمبي» والعراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدار طاقم حكام من العنصر النسائي المكون من روضة المنصوري (حكم ساحة)، والدولية أمل جمال (مساعداً أول)، وعذاري الحمادي (حكماً ثانياً)، وسارة البلوشي (حكماً رابعاً) مباراة المنتخب الأولمبي مع العراق، أول من أمس، على ملعب حميد الطاير في نادي النصر بدبي، في ثاني جولات البطولة الدولية الودية.

ويأتي هذا التكليف ضمن اهتمامات لجنة الحكام في اتحاد الكرة بتمكين العنصر النسائي في منظومة حكام كرة القدم الإماراتية، التي تضم عناصر نسائية مميزة، منها حكمة الساحة الدولية خلود الزعابي، والحكم المساعد الدولي أمل جمال اللتين شاركتا في إدارة مباريات في دوري الدرجة الأولى ودوري الشباب منذ عام 2020، بالإضافة إلى مشاركتهما في مسابقات غرب آسيا النسائية، فيما قادت المنصوري مباراة «غلف إف سي» و«غلف يونايتد» في دوري الهواة الموسم الحالي، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.