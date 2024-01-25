الامارات | مانشيني: هدفي مع المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، أن هدفه هو الوصول إلى نهائي كأس آسيا، مشدداً في المؤتمر الصحافي أمس، قبل لقائه تايلاند اليوم، في ختام الدور الأول من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، على أن تصريحاته السابقة بشأن عدم ترشح «الأخضر» للمنافسة على اللقب «تم فهمها بشكل خطأ».

وتابع مانشيني: «نحن هنا من أجل الوصول إلى النهائي، وجميع مبارياتنا صعبة، ولا توجد مباراة سهلة، لم أقل إن المنتخب السعودي ليس مرشحاً، وليست لديه فرصة بالفوز، بل قلت إن هناك منتخبات أعلى تصنيفاً، وتم تداول ما قلت بشكل خطأ». وأشار إلى أنه سيعمل على إجراء بعض التغييرات بعد البطولة، لزيادة اللاعبين الشباب في المنتخب.