كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع منتخب مصر

دافع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر بعد الاتهامات التي تعرض لها بعد ترك معسكر المنتخب والعودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة مع منتخب مصر في مباراته أمام غانا، وأثبتت الفحوصات إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع ليفربول عودة صلاح إلى إنجلترا لتلقي العلاج.

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وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة “بي إن سبورت”: “من يشكك في ولاء محمد صلاح لـ مصر فيجب أن يراجع نفسه ويسأل نفسه إذا ما كان ولائه هو قويًا للمنتخب المصري، محمد صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي”.

وتابع: “مصر وليفربول يريدون شيء واحد وهو أن يكون محمد صلاح جاهز في أسرع وقت ممكن، إذا بقي في أفريقيا ولم يتمكنوا من توجيه العلاج المناسب له فسيؤدي ذلك إلى تأخير كل شيء”.

واضاف كلوب: ” لقد أحضرناه إلى هنا ليس لإبعاده عن مصر ولكن فقط لتقديم أفضل تأهيل طبي له كل شيء متفق عليه، إذا كان صلاح جاهزًا وتأهلت مصر للنهائي، فسيكون هناك”.