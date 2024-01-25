كلوب يوجه رسالة قوية لمنتقدي محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على فولهام، عن اتهامه بالتسبب في أزمة بين قائد مصر وجماهير الفراعنة.

وقال كلوب: "لا أريد أن أكون جزء من تلك المناقشة، مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته، كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقا للعودة مجددا في أسرع وقت ممكن، إن بقى في كوت ديفوار ويستطيع تلقي العلاج المناسب كنا سنؤجل عودته".

وأضاف: "قررنا عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر، بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة وهذا كل ما نريده".

وواصل: "ما سأقوله واضح، إذا تأهل منتخب مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بالطبع، صلاح يريد ذلك ونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق".

وأردف: "حين قلت إن صلاح سيعود لنا سابقا قلتها بصيغة "سمعت بأن هناك اتفاق بين النادي ومنتخب مصر"، ولم أكن أعلن عن الأمر".

واختتم يورجن: "إن كان هناك من يشكك في ولاء صلاح للمنتخب الوطني فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قويا للمنتخب المصري لأن صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي".