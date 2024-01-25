كلوب : محمد صلاح أكثر مصري لديه ولاء قابلته في حياتي

الشارقة - اميمة ياسر - دافع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن محمد صلاح، قائد الريدز، بسبب الاتهامات الموجهة إليه عقب قرار تركه لمعسكر الفراعنة في كوت ديفوار والعودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج من إصابته.

غادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر عقب مباراة كاب فيردي وتوجه إلى إنجلترا لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية بمباراة غانا، ليواجه بعدها صلاح اتهامات بضعف ولائه وانتمائه لمنتخب مصر.

وجه صحفي «سكاي سبورتس» سؤالا لـ يورجن كلوب عقب مباراة فولهام، في كأس الرابطة، جاء فيه: هناك أحاديث وسط الجماهير المصرية شكك فيها الكثير بولاء محمد صلاح لمنتخب مصر، والبعض يلقي عليك باللوم لأنك أعلنت مغادرته أولا قبل إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم ذلك؟ أجاب كلوب:" لا يمكن أن أكون جزءا من هذا النقاش، مصر وليفربول لديهما المصالح ذاتها، حيث يريد كلانا عودته وجاهزيته في أقرب وقت ممكن".

أضاف كلوب:" إذا بقى محمد صلاح مع مصر في كوت ديفوار ولم يتلقى العلاج المناسب فستتأخر عودته خاصة بالنسبة لمصر إذا وصلت إلى أدوار متقدمة في البطولة".

تابع كلوب:" لذا أحضرنا محمد صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من منتخب مصر، بل لتقديم أفضل علاج طبي له وهذا ما نسعى إليه".

أشار كلوب:" لقد تم الاتفاق على أنه إذا وصلت مصر للنهائي وكان محمد صلاح جاهزا فسيعود لهم، هذا واضح بكل تأكيد، صلاح يريد ذلك ونحن نريد ذلك أيضا، لا نخطط بطريقة متلاعبة لاستعادته، نحن صادقين تماما".

أوضح كلوب:" ولو قلت شيئا مبكرا فما قلته لم يكن إعلان عودته، بل قلت أعتقد أنه تم التوصل لاتفاق مع منتخب مصر، فهذا ما سمعته ولدي الكثير من الأمور لفعلها وكثير من الأشياء تحدث من حولنا، لم يكن اتفاق بل كانت الخطتة وهذا ما سمعته في البداية".

أتم كلوب:" إن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قويا للمنتخب المصري لأن صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي".