كأس أمم إفريقيا .. إصابات بالجملة تضرب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر حظا سيئا في كأس أمم إفريقيا 2023 بتعدد الإصابات بين صفوفه قبل مواجهة دور الـ16 الهامة بالبطولة.

تلقى منتخب مصر أول الصدمات في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023 بإصابة نجمه محمد صلاح خلال مباراة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات في الخلفية ليغيب قائد الفراعنة عن مواجهة كاب فيردي ويغادر بعدها إلى إنجلترا للخضوع لبرنامج تأهيلي في ليفربول على أمل اللحاق مجددا بمنتخب مصر حال وصوله للمباراة النهائية وتعافيه من الإصابة في تلك الفترة.

المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال لسان روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي تعرض لضربة قوية بخسارة أحد أهم لاعبي الفراعنة بعد خسارة قائد الفريق بتأكد انتهاء مشوار محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، في البطولة لإصابته بخلع في الكتف وحاجته للسفر إلى ألمانيا للخضوع لتدخل جراحي.

وجاء نبأ صادم آخر لمنتخب مصر بإعلان الجهاز الطبي إصابة إمام عاشور في الرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة.

وسيمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة، ليجد منتخب مصر نفسه في أزمة قوية في خط الوسط ستؤثر بدون شك على مشوار الفراعنة في البطولة.

مسلسل إصابات لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا يُعيد للأذهان الإصابات التي ضربت الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2021 التي استضافتها الكاميرون، وتعرض عددا من لاعبي المنتخب للإصابة خلال البطولة مثل أكرم توفيق، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، وأحمد فتوح، بشد في السمانة، وإصابة محمود الونش، في العضلة الأمامية، إلى جانب معاناة محمد الشناوي من إصابة عضلية أيضا.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر في الدور ثمن النهائي بكأس أمم إفريقيا 2023، ثاني المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات المغرب وتنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية، وتزداد فرص مواجهة الكونغو الذي يتواجد في المركز الثاني خلف المغرب حتى الآن.