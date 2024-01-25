تشافي يدرس الاستقالة من برشلونة بعد وداع كأس إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية وثيقة الصلة بنادي برشلونة الإسباني أن تشافي هيرنانديز المدير الفني يدرس التقدم باستقالته عقب الخروج من كأس ملك إسبانيا مساء أمس الأربعاء، بعد السقوط أمام أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سان ماميس ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

موسم صفري

خسارة برشلونة وضعت الفريق الكاتالوني امام إمكانية كبيرة للخروج هذا الموسم خاوي الوفاض بعد خسارة كأس السوبر الأسبانية امام ريال مدريد والابتعاد عن قمة الليجا الاسبانية بفارق ثمان نقاط عن المتصدر جيرونا وسبعة نقاط عن ريال مدريد و صعوبة منافسة برشلونة على لقب دوري أبطال أوربا بالتشكيلة الحالية من الاعبين وهو ما يؤكد تصريحات تشافي هيرنانديز قبل اسبوع بأنه سيغادر فريق برشلونة عندما يشعر ان إمكانية الحصول على الالقاب باتت بعيدة .

تشافي عقب صافرة النهاية أعاد تصريحاته مجددا بشأن الإبتعاد عن برشلونة قائلا : سأكون خارج برشلونة في اليوم الذي أشعر فيه ان برشلونة غير قادر على الحصول على البطولات .

وأضاف تشافي : عندما اقول اننا تقوم بأعاظة بناء الفريق فهذا هو الأمر بالفعل . نحن الآن في بداية حدث مهم . بداية جيل جديد لبرشلونة من لاعبين موهوبين رائعين وسواء كنت انا المدير الفني او اي شخص آخر فبرشلونة يملك مستقبل رائع بهؤلاء الاعبين.

وعن مباراة اتلتيك بيلباو قال تشافي: منذ أن تم الإعلان عن مواجهة اتلتيك بيلباو في سان ماميس وانا اقول ان مباراة صعبة للغاية فهم فريق قوي و ملعبهم ملعب صعب جدا . علينا الان التجهيز من جديد للفوز في الليجا و دوري أبطال أوربا.

يذكر ان برشلونة سيواجه فياريال في الدوري الأسباني يوم السبت المقبل وهي المباراة الاولى للبارسا على ملعبه في عام ٢٠٢٤ .