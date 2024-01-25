ليفربول متفائل بلحاق محمد صلاح بأمم أفريقيا بشرط؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي المعروف فابريزتو رومانو ان الطاقم الطبي لنادي ليفربول الأنجليزي متفائل بشأن إمكانية لحاق محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بكأس الأمم الأفريقية حال تأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية .

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية وهو ما جعل نادي ليفربول يتوصل لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عودة محمد صلاح إلى الميرسيسايد و القيام بعلاج مكثف تحت إشراف أطباء نادي ليفربول لامكلنية الشفاء من الإصابة رغم التصريحات التي أشارت إلى إمكانية ابتعاده عن الملاعب لفترة تصل إلى أربعة اسابيع .

وقال فابريزتو رومانو على موقع التواصل الأجتماعي اكس : الاطباء في ليفربول لديهم الان انطباع إيجابي عن إصابة محمد صلاح وان هناك إمكانية ان يلحق بالمباراة النهائية حال تأهل منتخب مصر . انهم يثقون تماما في الفريق الطبي في ليفربول ويؤمنون بانهم لديهم الجهاز الأفضل على مستوى العالم وأنهم سيقوموا بتجهيز محمد صلاح على الوجه الأمثل سواء لمنتخب مصر أو لفريق ليفربول خلال النصف الثاني من الموسم الحالي لكن في نفس الوقت لا يرغبون في عمل اي مجازفة مع صلاح رغم انه يملك رغبة عارمة في العودة سريعا للمنتخب المصري وقيادته في كأس الأمم الافريقية من جديد .

يذكر ان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد شن هجوما قاسيا مساء الاربعاء عقب مباراة ليفربول مع فولهام في كأس رابطة المحترفين الانجليزية على من يهاجم محمد صلاح من داخل مصر مؤكدا ان على من يشكك في ولاء و وطنية محمد صلاح ان يراجع نفسه لانه لم يرى في حياته إنسانا وطنيا ومحب لبلده مثل محمد صلاح .