اليوم.. صقور السعودية تتحفز للانقضاض على تايلاند

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه المنتخب السعودي نظيره التايلاندي، في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة بكأس آسيا.

ويحتل الأخضر ريادة المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط، حيث ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي، لكنه سيسعى للفوز من أجل تأمين الصدارة من تايلاند التي تحتل الوصافة بـ4 نقاط.

وفي نفس الجولة، يلتقي منتخبا عمان وقيرغيزستان، حيث يسعى الأحمر العماني للفوز من أجل رفع رصيده إلى 4 نقاط والمزاحمة على المركز الثاني أو أحد أفضل 4 ثوالث بالمجموعات الست.

وأكد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه يستهدف إنهاء دور المجموعات بكأس آسيا في صدارة المجموعة.

وقال مانشيني "المواجهة لن تكون سهلة، لدينا إصابات وكثرة المباريات تؤثر علينا، لكن بالمقابل نملك 26 لاعبا، وجميعهم لديهم الرغبه في المشاركة، والعديد منهم في بداية مسيرتهم وبحاجة للمزيد من الخبرة والتطور".

وأوضح: "في هذه البطولة إذا أردت الذهاب بعيداً عليك الفوز، لا نعرف مبارياتنا المقبلة، ونستهدف الانتصار دوما".

وعن تصريحاته السابقة بشأن المرشحين للقب، علق "لم أقل إن المنتخب السعودي ليس مرشحا، أنا تحدثت عن التصنيف وأن المنتخبات الأفضل تصنيفاً هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران."

وتابع "لا أعرف من اخترع هذه الأقاويل، ربما أنتم من اخترع ذلك".

ويشير هنا مانشيني لتصريحات سابقة نقلت على لسانه عقب مباراة قيرغيزستان، جاء فيها أن المنتخب السعودي غير مرشح للفوز باللقب، في وجود منتخبات تسبقه في التصنيف الدولي.

وأتم المدرب الإيطالي "نحاول تحسين الهجوم في المباريات المقبلة، وبما أننا نملك أسماء مميزة فلا بد من مشاركتها".