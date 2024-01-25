الزمالك يحدد موعد أول مران في دبي استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول بمدينة دبي في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، على إستاد آل مكتوم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غدا الجمعة في نصف نهائي بطولة كأس دبي للتحدي، والتي تضم أيضا كلا من: الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، والحصول على المركز الرابع، عقب الخسارة من الوحدة 3\1، وأم ملال القطري 2\0.

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