البحرين تصطدم بـ اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب منتخب البحرين موعدا مع اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا بعد الفوز على الأردن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد خليفة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة المقامة حاليًا في قطر.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب ماليزيا بنتيجة 3-2، في نفس الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس آسيا، بعد أن حققت الأردن في الجولتين الماضيتين الفوز على ماليزيا والتعادل مع كوريا الجنوبية التي كانت لها نفس العدد من النقاط قبل جولة اليوم.

بينما خسرت البحرين في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدف، وفازت على ماليزيا في الجولة الثانية بهدف دون رد.

وبهذه النتائج صعدت منتخبات كوريا الجنوبية، والبحرين كأول وثانى هذه المجموعة، بينما صعد الأردن كثالث هذه المجموعة.

ترتيب المجموعة الخامسة

كوريا الجنوبية فى المركز الأول برصيد 7 نقاط.

منتخب البحرين فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط.

منتخب الأردن فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

وأخيرًا منتخب ماليزيا فى المركز الرابع بدون نقاط.

يلتقي منتخب البحرين مع ثاني المجموعة الرابعة التي تضم العراق، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، وتتصدر العراق المجموعة بـ9 نقاط، تليها اليابان بـ6 نقاط.

وبذلك ستواجه البحرين منتخب اليابان في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا.

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