محمد صلاح يؤازر إمام عاشور بهذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني مع إمام عاشور لاعب الفراعنة، للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه للإصابة في مران المنتخب أمس.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في مران المنتخب الوطني أمس، بارتجاج في المخ، وتم نقله على الفور إلى إحدى المستشفيات، ورافقه الجهاز الطبي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نجم فريق ليفربول، تواصل مع إمام عاشور خلال تواجده في المستشفى للاطمئنان على حالته، علاوة على التحدث مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب لمعرفة ملابسات الإصابة ومدى خطورتها.

وأوضح المصدر، أن صلاح تحدث مع إمام لرفع روحه المعنوية قائلا له: "شد حيلك كلنا قلقنا عليك، احنا عاوزينك تلعب الماتش اللي جاي أجمد يا بطل".

جدير بالذكر أن إمام عاشور غادر المستشفى اليوم، وعاد إلى فندق الإقامة، بعد استقرار حالته، وكان في استقباله جميع اللاعبين والجهاز الفني.

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