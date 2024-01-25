البحرين ترافق كوريا الجنوبية إلى دور ال 16 بكأس أمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم آسيا 2024، والمقامة بقطر.

وشهدت مباريات هذه الجولة مباراتين، الأولى جمعت بين منتخبي كوريا الجنوبية ومنتخب ماليزيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما، في واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن.

وفي المجموعة ذاتها تمكن المنتخب البحريني من تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب الأردني، بنتيجة هدف واحد دون مقابل.

وبهذه النتائج تمكن المنتخب البحريني من الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، كمتصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط، فيما صعد "الشمشون الكوري" كوصيف المجموعة برصيد 5 نقاط.

وبذلك يواجه المنتخب البحريني منتخب اليابان، في دور ال 16 من البطولة، فيما ينتظر منتخب كوريا الجنوبية ملاقاة متصدر المجموعة السادسة التي تضم " السعودية، تايلاند، عمان وقيرغيزيستان".

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