عواد يؤدى تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، استعداداً مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غداً الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

وأدى محمد عواد تدريبات خاصة بالركض حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد مشاركته في مباراتي الوحدة الإماراتي وأم صلال القطري الوديتين.

وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، استعداداً للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.