أمم آسيا.. السعودية وتايلاند تعادل سلبي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الاول بين منتخب السعودية ونظيره تايلاند، بدونأهداف، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم آسيا التى تقامبدولة قطر.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: راغد النجار

الدفاع: الصقور - الخيبري - عون - البليهي - كادش

الوسط: الغامدي - مختار - سالم - غريب

الهجوم: عبدالله رديف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: الكسار - الربيعي - لاجامي - سعود - البريك - ريان حامد - ناصر - كنو - المالكي - عيد - حاجي - الشهري.

ويستضيف ستاد المدينة التعليمية في قطر، يوم الخميس، المباراة التي يأمل من خلالها المنتخب السعودي التأهل بتسع نقاط فيما سيسعى منتخب تايلاند للخروج بنتيجة تضمن له التأهل، وذلك ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023.

وستكون مباراة، الخميس، هي الـ 17 بين الفريقين، إذ حقق المنتخب السعودي الفوز في 14 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، ومن ضمن المواجهات السابقة مباراتين مع تايلاند في البطولة القارية.

وتعود المواجهة الأولى بينهما بالبطولة، إلى دور مجموعات كأس آسيا 1992 حينما انتصر المنتخب السعودي برباعية نظيفة، كما شهد اللقاء طرد الحارس التايلاندي واتشارابونغ سومسيت بعد تسببه بركلة جزاء.