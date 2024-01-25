معتمد جمال يصحح أخطاء لاعبى الزمالك فى محاضره فنيه

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران الأبيض مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، استعداداً لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غداً الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريب، وحرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد في التدريبات استعداداً للقاء الفريق المغربي.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة الظهور بالمستوى الذي يليق باسم النادي، وطالب بتدارك الأخطاء التي وقع فيها الفريق في دورة الوحدة الودية.

وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، استعداداً للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.