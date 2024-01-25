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محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية ويكشف تطورات جديدة

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول ونادي الإنجليزي، عن تطورات الإصابة التي تعرض لها، خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بمنصة "إكس": "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل"، مؤكدًا أنه سيفعل كل شيء ممكن؛ من أجل أن يكون جاهزًا في أقرب وقت، ويعود للمنتخب الوطني، مثلما هو متفق عليه منذ البداية.

ووجه محمد صلاح، رسالة إلى كل من هاجمه أو شكك في ولائه لمنتخب بلاده؛ قائلًا: "برضه بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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